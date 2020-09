Sagrada Familia: Faulì (architetto), “la finiremo tutti insieme”

Barcellona avrà un faro, un riferimento luminoso che coronerà la torre della Madre di Dio della Sagrada Familia. Una stella con 12 punte, una struttura d’acciaio con vetrate su ogni lato, che sarà completata entro la fine del 2021. L’annuncio – informa il bollettino Catalogna Religione – è stato dato nei giorni scorsi, durante la conferenza stampa sull’attuale stato dei lavori del tempio, che riprenderanno a breve. Lo stesso Antoni Gaudí aveva come riferimento la Madonna del Carmelo, patrona di marinai e naviganti. E questo simbolo, come il faro che guida nella notte, è quello che sarà collocato in cima alla torre della Madre di Dio. “Una stella luminosa”, così come lasciò scritto Gaudí. L’architetto direttore, Jordi Faulí, ne ha spiegato la simbologia: “Rappresenta la stella del mattino, simbolo tradizionale di Maria”. La stella rifletterà la luce del sole grazie a uno dei tre strati di vetro della struttura. E proietterà luce di notte grazie al fuoco interno. La torre della Madre di Dio è la seconda più alta della basilica: ora è alta 112 metri, manca solo il terminale che aggiungerà altri 25 metri. La parte inferiore farà da supporto a una corona di dodici stelle, menzionata nell’Apocalisse. La torre ha circa 800 finestre e termina con una piccola cupola. I cantieri della Sagrada Familia sono stati chiusi con l’inizio della pandemia e riprenderanno a breve, come ha annunciato il presidente della Giunta Costruttrice, Esteve Camps. “È impossibile finire nel 2026”, ha ammesso, assicurando comunque che “la Sagrada Familia non si fermerà” e che se non sarà finita nel 2026, “sarà nel 2030 o quando sia ma la finiremo. La finiremo tutti insieme”.