Messico: prorogato da Papa Francesco fino a ottobre 2021 l’Anno giubilare guadalupano

Su richiesta dell’arcivescovo di Città del Messico, card. Carlos Aguiar Retes, e del rettore della basilica di Guadalupe, mons. Salvador Martínez Ávila, Papa Francesco ha concesso la proroga dell’Anno giubilare guadalupano plancartino fino al 12 ottobre 2021, a causa delle recenti e attuali limitazioni per il Covid-19. L’obiettivo di questo anno giubilare è quello di commemorare i 125 anni della pontificia incoronazione della Beata Vergine di Guadalupe e dell’ingresso di José Antonio Plancarte y Labastida come abate della collegiata di Guadalupe. L’anno giubilare si è aperto l’8 settembre 2019, e originariamente la sua data di chiusura era il 12 ottobre 2020, ma sarà prorogato di un altro anno, secondo il nuovo decreto della Penitenzieria apostolica. La basilica di Guadalupe è stata praticamente chiusa da marzo a luglio di quest’anno, il ritorno dei fedeli è stato graduale e ancora limitato. Per questo il cardinale Aguiar ha chiesto al Papa di prolungare questo periodo di grazia, affinché “tutti coloro che cercano la consolazione materna della Morenita del Tepeyac possano vivere regolarmente quest’Anno giubilare e ottenerne i benefici spirituali”. L’annuncio è stato dato ieri, durante la messa celebrata dall’arcivescovo nella basilica. Tra i concelebranti, il nunzio apostolico in Messico, mons. Franco Coppola, che ha letto il decreto di Papa Francesco.