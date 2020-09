“30 anni fa il magistrato Rosario Livatino veniva ucciso dalla mafia. Era giovane, a soli 38 anni le sue indagini facevano tremare la mafia siciliana. La sua dedizione al lavoro e i suoi valori sono un esempio per i giovani di oggi e per tutti noi”. Così il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, in un tweet pubblicato in occasione del 30° anniversario dell’omicidio del “giudice ragazzino”, assassinato per mano mafiosa ad Agrigento sulla SS 640 mentre si recava, senza scorta, in tribunale.