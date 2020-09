Diocesi: Siracusa, il 24 ottobre l’ordinazione episcopale di mons. Francesco Lomanto

Le Chiese di Siracusa e Caltanissetta annunciano l’ordinazione episcopale di mons. Francesco Lomanto, arcivescovo metropolita di Siracusa. La celebrazione avrà luogo sabato 24 ottobre alle 16.30 nella basilica santuario Madonna delle lacrime a Siracusa. Nel rispetto delle norme anti-Covid l’accesso alla basilica sarà consentito esclusivamente alle persone munite di pass. La celebrazione sarà trasmessa in diretta streaming sui canali dell’arcidiocesi: sul sito www.arcidiocesi.siracusa.it; sul canale YouTube arcidiocesi di Siracusa e sulla pagina Facebook arcidiocesi di Siracusa.

Nell’attesa del nuovo arcivescovo è stato diffuso il manifesto che annuncia l’ordinazione, sul quale si trovano il tondo di Santa Lucia che si trova all’interno della cappella di Santa Lucia nella chiesa cattedrale di Siracusa ed il pastorale in avorio appartenuto all’arcivescovo mons. Luigi Bignami che si trova custodito nel tesoro della cattedrale.

Dopo il messaggio rivolto a tutti i fedeli siracusani a pochi giorni dalla sua nomina, l’arcivescovo eletto ha composto una preghiera alla Madonna delle lacrime, in distribuzione a tutti i fedeli e i pellegrini che raggiungeranno l’omonimo santuario. I fedeli potranno prepararsi alla consacrazione episcopale e all’ingresso del nuovo arcivescovo recitando la preghiera che porteranno a casa, sul terio dell’immagine della Madonna. “Consola i nostri cuori, ravviva la nostra speranza”, ha scritto mons. Lomanto; “richiamaci col tuo cuore di Madre e guidaci al tuo Figlio Gesù, per corrispondere alla sua chiamata, vivere la gioia del Vangelo e testimoniare nello spirito e nella verità”.