Diocesi: Tortona, assemblea ecclesiale il 25 settembre. Vescovo Viola, “non perdiamoci d’animo. Il Signore è con noi, è lui la nostra speranza”

“Non perdiamoci d’animo: il Signore è con noi, è lui la nostra speranza”. Con questa esortazione il vescovo di Tortona, mons. Vittorio Francesco Viola, si rivolge alla comunità diocesana per invitarla a partecipare all’assemblea ecclesiale in programma per venerdì 25 settembre in cattedrale. Nella lettera, il vescovo sottolinea come “ogni inizio è sempre carico di speranza, ci porta a guardare in avanti, a darci una meta, a programmare un percorso”. “Non possiamo tuttavia nasconderci che in questo momento sentiamo la fatica dei mesi passati e dell’incertezza per ciò che ci attende”, osserva mons. Viola, evidenziando che “il carico di dolore che abbiamo assorbito non è senza conseguenze, per molti anche fisiche, per tutti nella mente, nel cuore, nell’anima. L’incertezza alimenta le nostre paure, a volte esorcizzate nell’irresponsabilità di certi nostri comportamenti e di certi nostri discorsi intonati su diverse gradazioni di negazionismo; altre volte lasciate libere di abitare i nostri pensieri fino a paralizzarci”. “Forse – suggerisce – un po’ di igiene mentale, a partire da chi gestisce l’informazione per arrivare ai nostri discorsi mentre facciamo la spesa, potrebbe esserci di aiuto”. “Certamente – prosegue il vescovo – non ci serve una pseudo speranza che voglia dimenticare il dolore o inebetirci nel mantra dell’andrà tutto bene. Per i credenti in Cristo la speranza è il dono di lui, della sua Pasqua: la nostra speranza è la certezza che non c’è nulla, nemmeno la morte, che non possa aprirsi alla novità della risurrezione”.

Per le norme anti-Covid, potranno entrare in cattedrale i vicari foranei, in rappresentanza dei presbiteri e dei diaconi dei singoli vicariati, e laici e religiosi delle parrocchie di Tortona, fino al raggiungimento del numero massimo di 200 persone. I lavori dell’assemblea potranno essere seguiti attraverso i siti web diocesani.