Rosario Livatino: la sua vita raccontata ai più piccoli in un libro illustrato

Un libro che insegni ai più piccoli, con un linguaggio semplice e diretto, la cultura della legalità attraverso la figura del giudice Rosario Livatino. È l’obiettivo della casa editrice “Il pozzo di Giacobbe” che, per la collana “Piccoli Semi”, ha appena pubblicato un volume dedicato al magistrato canicattinese, a trent’anni dall’uccisione in un agguato mafioso.

Il libro, attraverso testi e fumetti, vuole stimolare i bambini dai 5 agli 8 anni a scoprire e mettere a frutto “i semi luminosi custoditi nella vita di quest’uomo”, per il quale è in corso il processo di beatificazione. I testi sono stati curati dalla giornalista agrigentina Marilisa Della Monica, coordinatrice del settimanale diocesano “L’Amico del Popolo” di Agrigento e collaboratrice del quotidiano “Avvenire”, mentre le illustrazioni sono state realizzate da Francesca Carabelli.

“Credo che raccontando ai bambini la vita del giudice Livatino, quella meno conosciuta, l’infanzia, il periodo della scuola e l’adolescenza, sia possibile farlo intendere come un esempio ‘più facile’ da seguire – dice Della Monica –. Rosario Livatino era ed è stato un ragazzo come tutti gli altri, con gli amori giovanili, le paure, le insicurezze, i sogni e le passioni che tutti noi abbiamo provato nella nostra vita. Il suo essere speciale è racchiuso nel suo essere stato un uomo come tanti, ma con la capacità di mettere in pratica, nell’esercizio del suo lavoro, nelle relazioni del vivere quotidiano, il Vangelo”.