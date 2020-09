Papa Francesco: nomina mons. Giovanni Gaspari nunzio apostolico in Angola, São Tomé e Príncipe

Il Papa ha nominato nunzio apostolico in Angola e in São Tomé e Príncipe mons. Giovanni Gaspari, Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla sede titolare di Alba marittima, con dignità di arcivescovo. Ne dà notizia oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Mons. Gaspari è nato a Pescara il 6 giugno 1963. È stato ordinato sacerdote il 4 luglio 1987 e si è incardinato a Pescara-Penne. Si è laureato in diritto canonico, con una licenza in teologia morale. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 2001, ha prestato la propria opera nelle Rappresentanze Pontificie in Iran, Albania, Messico, Lituania e presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato. Parla l’inglese, lo spagnolo e il francese.