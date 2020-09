Diocesi: Civitavecchia, 120 studenti aiutati per spese scolastiche dal Tavolo della solidarietà. Caritas, “aiuto importante, richieste in aumento”

Un fondo da 5.000 euro in buoni per l’acquisto di materiale scolastico è stato stanziato dal Tavolo della solidarietà di Civitavecchia (Rm), istituito dalla Fondazione Cariciv e partecipato da varie istituzioni del territorio. A beneficiare di questo strumento, che risponde alla crisi legata al coronavirus, sono 120 studenti appartenenti a famiglie in difficoltà economica. Anche la Caritas diocesana di Civitavecchia-Tarquinia ha ricevuto 1.000 euro da distribuire tra le persone seguite. “Abbiamo ricevuto dieci giorni fa buoni da 20, 30 e 50 euro e proprio oggi li stiamo terminando – racconta al Sir Stefania Milioni, vicedirettrice della Caritas diocesana –. Ogni anno, fin da giugno, sosteniamo le famiglie per l’acquisto di libri e cartoleria. Quest’anno le richieste sono aumentate in modo esponenziale. Per il 70% si tratta di famiglie italiane, che non chiedono sostegno alimentare né per le utenze, ma sono in difficoltà con le spese scolastiche. Durante la quarantena, in collaborazione con scuole e servizi sociali, abbiamo aiutato anche chi era in difficoltà con i mezzi per la didattica a distanza”. Il Tavolo della solidarietà è stato attivo dall’inizio dell’emergenza Covid-19: “Chi può fa un’offerta, che poi viene girata alle realtà attive sul territorio – prosegue Milioni –. È un aiuto importante. Le richieste però continuano ad arrivare, anche perché molte scuole non si sono ancora organizzate e le famiglie non sanno quali materiali acquistare. Dal Tavolo della solidarietà abbiamo avuto disponibilità per ulteriori aiuti e poi continueremo a sostenere con nostri fondi, tra cui quelli ricevuti dalla Cei per l’emergenza Covid”.