Diocesi: Spoleto-Norcia, presentati ieri i nuovi parroci di Cascia, Poggioprimocaso e Pian di Chiavano

Presentati ieri a Cascia i nuovi parroci di Cascia, Poggioprimocaso e del Pian di Chiavano: don Canzio Scarabottini (parroco e pro-rettore di Roccaporena, incarico che mantiene), don Alessio Kononov (che già svolgeva servizio nel casciano), don Bartolomeo Gladson Sagayaraj (che era parroco di Cortaccione di Spoleto). Questi tre presbiteri avranno la cura pastorale anche di Poggiodomo e Monteleone di Spoleto, comunità nelle quali faranno ingresso domenica prossima, 27 ottobre. A celebrare la messa, rende noto l’arcidiocesi di Spoleto-Norcia, l’arcivescovo Renato Boccardo che nell’omelia ha raccolto alcuni messaggi dal Vangelo: “Il rapporto che Dio ha con le persone è gratuito, il suo metro è ben diverso dal nostro: è sovrabbondante. Dio non si fa vincere in generosità, va sempre al di là di ciò che possiamo pensare. Non è mai troppo tardi per rispondere alla chiamata di Dio”. Dall’arcivescovo è giunto anche un saluto alle madri dei sacerdoti, due di queste in Russia e in India e un ringraziamento ai presti che hanno lasciato gli incarichi pastorali. Al termine della messa l’arcivescovo ha dato il benvenuto al nuovo rettore della Basilica di Santa Rita l’agostiniano padre Luciano De Michieli e ha ringraziato quello uscente padre Bernardino Pinciaroli.