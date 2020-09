Leucemie e linfomi: Policlinico Gemelli, domani presentazione di “Car-T Centre” e percorso per pazienti candidati a immunoterapia

Nello scenario terapeutico in continua evoluzione delle neoplasie ematologiche stanno emergendo innovazioni di medicina personalizzata dai risultati estremamente incoraggianti. Tra queste, la rivoluzionaria immunoterapia Car-T basata sulla reingegnerizzazione del sistema immunitario al fine di renderlo in grado di riconoscere e annientare le cellule tumorali sta ottenendo risultati senza precedenti, con remissioni complete in pazienti refrattari o recidivati dopo più linee di trattamenti convenzionali. Dallo scorso anno la Fondazione Policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs ha attivato un’equipe multidisciplinare, il “Car-T Team”, per definire e applicare modalità ottimali di gestione assistenziale nel trattamento dei pazienti affetti da leucemia linfoblastica acuta (All) e da alcuni tipi di linfomi non Hodgkin sottoposti a terapia cellulare contenente cellule T autologhe ingegnerizzate – Chimeric Antigen Receptor T (Car-T) cells. Alla luce di questa esperienza, domani dalle 14 alle 15.30 sarà presentato in webinar il “Gemelli Car-T Centre” e il percorso clinico assistenziale “Immunoterapia Car-T” del Gemelli. Il virtual workshop riunirà l’expertise di ematologi, trapiantologi, oncologi, rianimatori, neurologi, farmacisti e infermieri della Fondazione, e sarà occasione, spiegano gli organizzatori, “per discutere delle future sfide della Car-T in oncologia e della necessità di combinare nei percorsi assistenziali non solo i temi dell’efficacia e dell’appropriatezza, ma anche della sostenibilità economica e organizzativa e della sicurezza dell’impiego di queste metodiche”.