Diocesi: Prato, da domani convegno ecclesiale presieduto dal vescovo Nerbini. Due serate in diretta su Tv Prato

Per iniziare il nuovo anno pastorale la Chiesa di Prato promuove un convegno diocesano presieduto dal vescovo Giovanni Nerbini: due serate in programma domani e dopodomani alle 21.15 nella chiesa di San Domenico. Convocati sacerdoti, diaconi, religiosi, membri dei consigli pastorali e appartenenti delle associazioni laicali. Ma tutti i fedeli sono invitati a partecipare. Viste le norme anti-Covid, si potranno seguire i lavori anche dal chiostro di San Domenico e su Tv Prato, che trasmetterà in diretta le due serate.

“Nel settembre scorso – scrive mons. Nerbini nella lettera di invito – ci eravamo dati il compito di vivere una esperienza di rinnovamento della nostra azione pastorale seguendo le suggestioni e gli insegnamenti degli Atti degli apostoli, ora vogliamo insieme provare a compiere una verifica per impostare il cammino per l’anno pastorale 2020-2021”.

Nella serata di domani, 22 settembre, saranno quattro persone a relazionare circa il cammino compiuto, evidenziando risultati ottenuti e limiti riscontrati. Parleranno un vicario foraneo, una rappresentante dei consigli pastorali, un rappresentante delle associazioni laicali, un rappresentante del mondo giovanile. Mercoledì 23, invece, il vescovo presenterà dettagliatamente il tema del secondo anno pastorale. Il testo di riferimento durante i lavori è “La conversione pastorale della comunità parrocchiale al servizio della missione evangelizzatrice della Chiesa” a cura della Congregazione per il clero.