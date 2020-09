Giornata internazionale pace: Roma, da oggi “I colori per la pace” al Colosseo

L’associazione “I Colori per la pace” di Sant’Anna di Stazzema e l’Associazione Peace Run saranno protagoniste delle celebrazioni per la Giornata mondiale della pace, indetta dalle Nazioni Unite per oggi, 21 settembre, con il più importante evento in Italia, al Colosseo di Roma. Per l’occasione – informano infatti i promotori – sarà inaugurata la mostra “Colors of peace”, che vede la partecipazione di disegni di bambini da 134 Nazioni del Mondo. Le due associazioni hanno anche realizzato uno spot in cui intervengono personaggi delle istituzioni, dello sport e dello spettacolo: David Sassoli, presidente del Parlamento europeo; Roberto Fico, presidente della Camera dei deputati; Alessandro Gassman, Fiona May, Carlo Conti, Oreste Castagna di Rai Yo Yo e Giorgio Panariello. La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, invierà un videomessaggio alle due associazioni parlando dell’importanza di veicolare la pace attraverso i disegni dei bambini. L’evento è realizzato in collaborazione con il Polo archeologico di Roma.