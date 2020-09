Giornata internazionale pace: Sant’Egidio, “la pace è responsabilità di tutti”

“La pace è responsabilità di tutti”: nel giorno in cui ricorre la Giornata internazionale della pace, istituita dalle Nazioni Unite con voto unanime dell’Assemblea generale nel 1981, la comunità di Sant’Egidio rinnova “il proprio impegno quotidiano a costruire una cultura del vivere insieme, antidoto efficace a quella del nemico, a investire nell’educazione dei bambini e dei ragazzi attraverso le Scuole della Pace e il movimento dei Giovani per la Pace, a favorire il dialogo tra le nazioni e le religioni e a lavorare per l’accoglienza di profughi e migranti, unica soluzione alla sfida epocale delle migrazioni, amara conseguenza delle guerre, dei cambiamenti climatici e dell’iniqua distribuzione delle risorse del pianeta”. In una nota la Comunità ribadisce che “costruire, anzi, plasmare la pace insieme, corrisponde a una vocazione profonda della Comunità e il suo metodo di lavoro nelle relazioni internazionali, un metodo che si è consolidato in tanti anni di lavoro per la risoluzione dei conflitti. La pace è infatti responsabilità universale e ciascuno vi deve contribuire con il proprio pensiero e il proprio lavoro”.