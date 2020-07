Vaccini: Samengo (Unicef Italia), “non abbassare la guardia, è un’azione salvavita fondamentale”

“Nel nostro Paese si stimano, in generale, nel 2019, tassi di vaccinazione abbastanza alti fra i bambini: il 95% per la prima e la terza dose del vaccino Dtp (difterite, tetano e pertosse); il 95% per la prima dose di vaccino antipoliomielite inattivato; il 94% per la prima dose del vaccino contro il morbillo, solo l’88% per la seconda e il 94% per il vaccino contro la rosolia”. Lo afferma il presidente di Unicef Italia, Francesco Samengo, nel giorno in cui Unicef e Oms denunciano che nel mondo c’è stato un allarmante declino del numero di bambini che stanno ricevendo vaccini salvavita a causa della pandemia di Covid-19. “Colpisce – rileva Samengo – il calo registrato fra la prima e la seconda dose del vaccino contro il morbillo: proprio in questo periodo, in cui abbiamo capito in prima persona cosa significhi vivere una pandemia, è importantissimo non abbassare la guardia e ricordare sempre l’importanza fondamentale di questa semplice azione salvavita”.