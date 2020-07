Diocesi: Lecce, in serata mons. Seccia benedirà la città di Campi Salentina per i festeggiamenti di san Pompilio

La città di Campi Salentina festeggia oggi san Pompilio Maria Pirrotti, ricorrenza per la quale sono previste oggi numerose messe nel santuario della città che termineranno questa sera con quella delle 19.30, presieduta da mons. Michele Seccia, arcivescovo di Lecce, che al termine del rito religioso si porterà sul sagrato del santuario per benedire la città di Campi. A causa delle disposizioni per contrastare la pandemia di coronavirus Covid-19, l’accesso in chiesa non sarà consentito a tutti i fedeli che potranno però seguire la messa in diretta su Antenna Sud Live (canale 90 del digitale terrestre), e, in streaming, su Portalecce. Nell’ambito dei festeggiamenti dedicati a san Pompilio, ieri la città salentina ha ricordato la figura di san Giuseppe Calasanzio, sacerdote ed educatore fondatore dell’ordine degli scolopi, con una messa presieduta dal provinciale degli scolopi padre Sergio Sereni che, durante la celebrazione, ha benedetto un pezzo di pane per rievocare la tradizionale messa del pane e la distribuzione tra i fedeli, che però quest’anno non si è potuta tenere.