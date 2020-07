Coronavirus Covid-19: arrivato in Brasile uno dei quattro respiratori donati dal Papa

È arrivato all’Hospital de Campanha dello Stato brasiliano di Pará uno dei quattro respiratori polmonari donati da Papa Francesco, in particolare per venire incontro alle necessità delle popolazioni indigene nella lotta al coronavirus. “È stata una bellissima azione di solidarietà di Papa Francesco attraverso la Nunziatura apostolica per l’Ospedale dedicato ai malati di Covid-19 di Marabá. Chiediamo che venga usato in particolare per le popolazioni indigene, in quanto sono le più bisognose”, ha dichiarato a Vatican News il vescovo di Marabá, nello Stato di Pará, mons. Vital Corbellini. Il respiratore – uno dei quattro inviati dal Vaticano in Brasile – insieme a un misuratore di temperatura, sono arrivati ​​a Marabá domenica e sono stati consegnati dal vescovo diocesano al coordinatore dell’unità sanitaria. Nella struttura ci sono 10 posti letto per pazienti indigeni con Covid-19, due dei quali sono attualmente occupati. Secondo il Dipartimento della Sanità dello Stato di Amapá, confinante con quello di Pará, il tasso di occupazione dei letti in terapia intensiva nei due ospedali regionali di Marabá è del 91%.