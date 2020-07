Università Cattolica: Franco Anelli confermato rettore, è al terzo mandato

Il Consiglio di amministrazione dell’Università Cattolica del Sacro Cuore riunitosi oggi, mercoledì 15 luglio, ha confermato all’unanimità Franco Anelli rettore dell’Ateneo per il prossimo quadriennio 2020/21-2023/24.

La decisione del Consiglio di amministrazione giunge dopo che, mercoledì 10 giugno, i docenti della Cattolica si erano ampiamente espressi a favore della riconferma di Anelli, designato da tutte le dodici Facoltà dell’Ateneo.

Franco Anelli, che si accinge a guidare per il terzo mandato consecutivo l’Università Cattolica alla vigilia del centenario della sua fondazione avvenuta nel 1921, dopo la nomina ha ringraziato il Consiglio di amministrazione e tutti coloro che lo hanno sostenuto.

Anelli, 57 anni, ordinario di Istituzioni di Diritto privato presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è l’ottavo rettore nella storia dell’Ateneo. Prima di lui hanno ricoperto l’incarico il fondatore padre Agostino Gemelli (1921-1959), Francesco Vito (1959-1965), Ezio Franceschini (1965-1968), Giuseppe Lazzati (1968-1983), Adriano Bausola (1983-1998), Sergio Zaninelli (1998-2002), Lorenzo Ornaghi (2002 -2012).

Già prorettore vicario dal 2010 al 2012, Franco Anelli è rettore dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dal 1° gennaio 2013. Laureatosi in Giurisprudenza nello stesso Ateneo (1986), dopo il dottorato di ricerca, è divenuto nel 1993 professore associato di Istituzioni di Diritto privato nella facoltà di Economia e Commercio. Dal 1996 professore straordinario. Nel 1997 si è trasferito alla facoltà di Giurisprudenza dell’Università Cattolica, dove è ordinario di Istituzioni di Diritto privato. È tra i componenti del Consiglio di amministrazione di “Avvenire Nuova Editoriale Italiana Spa”.