Scuole paritarie: Bonetti (min. Famiglia) a “Parola di Vita”, “sono garanzia di pari opportunità e non possiamo lasciarle indietro”

“Le scuole paritarie sono scuola pubblica, questo deve essere chiaro a tutti. E gli istituti paritari del nostro Paese non solo rappresentano un patrimonio di esperienza ed umanità, ma sono una garanzia di pari opportunità che non possiamo assolutamente permetterci di lasciare indietro”. Lo ha detto in un’intervista a “Parola di Vita” (diocesi di Cosenza-Bisignano) Elena Bonetti, ministro per le Pari opportunità e la famiglia, nel capoluogo calabrese per alcuni incontri istituzionali.

“È noto che fin dall’inizio dell’emergenza ho preso un impegno chiaro su questo fronte – ha aggiunto il ministro – e sono soddisfatta che di lì si sia iniziato a cogliere l’importanza di essere accanto all’istruzione paritaria, con una prima parte di risorse che consentiranno a queste scuole di continuare ad operare nelle nostre comunità”.