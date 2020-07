Progetto Policoro: Faenza, borsa di studio per la formazione di un animatore di comunità

Una borsa di studio per l’anno 2021 di 3.120 euro per la formazione di un animatore di comunità, individuato dalla diocesi di Faenza-Modigliana. Lo ha istituito Inecoop, in collaborazione con la stessa diocesi, nell’ambito del progetto Policoro della Conferenza episcopale italiana. Si occuperà di lavoro, imprenditorialità giovanile e animazione territoriale. La formazione avrà durata annuale, per un totale di 600 ore, suddivisa in corsi nazionali, regionali e interregionali, formazione e-learning e un percorso diocesano di apprendimento ed animazione territoriale.

Tra i requisiti richiesti, la cittadinanza italiana ma il bando è aperto anche a cittadini comunitari o non comunitari in possesso di permesso di soggiorno, età compresa tra i 23 e 35 anni, residenza e domicilio in uno dei Comuni della diocesi e diploma di scuola secondaria di secondo grado. Per candidarsi al bando occorre compilare la domanda di partecipazione ed inviarla, unita ad un proprio curriculum vitae, entro il 31 luglio, all’indirizzo mail: diocesi.faenza@progettopolicoro.it.