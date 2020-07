Edilizia: Istat, nel IV trimestre 2019 crescita congiunturale del 5,2% per il numero di abitazioni. +8,1% in un anno

Nel quarto trimestre 2019, nel comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale del 5,2% per il numero di abitazioni e una diminuzione dello 0,2% per la superficie utile. La superficie dei fabbricati non residenziali è in diminuzione rispetto al trimestre precedente (-3,2%). Lo rende noto oggi l’Istat, diffondendo i dati dei “Permessi di costruire” relativi al IV trimestre 2019.

“Il quarto trimestre del 2019 – spiega l’Istat – segna una crescita congiunturale del numero di abitazioni più marcata rispetto a quella del trimestre precedente, con un livello che risulta essere il più elevato dal primo trimestre 2013. Per il settore non residenziale si registra, invece, una diminuzione, la terza consecutiva. In termini tendenziali, per tutti i comparti, si rileva un’inversione di tendenza rispetto a quanto registrato nel trimestre precedente. In particolare, la crescita del numero delle abitazioni e della superficie non residenziale risulta essere la più alta, rispettivamente, degli ultimi sette e sei trimestri”.

Dai dati diffusi, nel quarto trimestre 2019 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati residenziali, al netto della stagionalità, si colloca al di sopra della soglia delle 14mila unità, la superficie utile abitabile si attesta intorno agli 1,22 milioni di metri quadrati, mentre quella non residenziale scende a circa 2,8 milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel quarto trimestre del 2019 si osserva una forte crescita di tutto il settore residenziale: +8,1% per il numero di abitazioni e +8,3% per la superficie utile abitabile.

L’edilizia non residenziale, conclude l’Istat, nel quarto trimestre dell’anno, cresce del 9,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.