Diocesi: Cesena, vicinanza e solidarietà ai vescovi Douglas Regattieri e Giorgio Biguzzi per “le ingiuste e generiche accuse”

La diocesi di Cesena-Sarsina esprime vicinanza e solidarietà al vescovo Douglas Regattieri e al vescovo Giorgio Biguzzi. “Ieri a mezzo stampa – si legge in una nota diffusa oggi – sono stati pubblicati, non per la prima volta, articoli con i quali vengono rivolte ingiuste e generiche accuse circa comportamenti non consoni al loro ruolo e alla missione di pastori nella Chiesa cattolica. Accuse rivolte anche ad altri membri della Chiesa locale che offendono il comune sentire dei credenti che vivono e operano in Cesena-Sarsina e ora soffrono per questi ingiustificati attacchi”. La diocesi “si stringe attorno al proprio vescovo con tutto l’affetto possibile e con le preghiere che ogni giorno eleva al Signore perché protegga e conservi i suoi pastori, i sacerdoti, i religiosi, i diaconi e i fedeli laici”.

Infine la diocesi “esprime l’auspicio che possano estinguersi discordie, incomprensioni e pregiudizi. L’incontro e il dialogo producano gesti di riconciliazione, di comunione fraterna e di pace”.