Scuola: Fidae, al via i webinar tematici. Per la riapertura prendere in considerazione non solo regole sanitarie

“I ragazzi sono essi stessi portatori di contenuti e di domande per questo non si può pensare che per la riapertura vengano prese in considerazione solo le regole sanitarie ma anche quelle didattico-esperienziali”. È un passaggio dell’intervento di Elena Granata, urbanista del Politecnico di Milano, che terrà oggi alle ore 20.15 il primo webinar all’interno della campagna #vogliamofarescuola, intitolato “Idee per gli spazi e i tempi. Didattica che si rinnova”. Il ciclo di webinar #leparoledellascuola, con cui la Fidae, la Federazione che riunisce le scuole paritarie cattoliche di I e II grado, intende dare alle scuole le linee guida di accompagnamento concrete per ripartire a settembre, proseguirà con altri appuntamenti: “Una scuola a misura di ragazzi? Aspetti pedagogici” e “Aspetto sanitario. Sicurezza in armonia con la vision che guida il nostro percorso”. Tutti i webinar verranno programmati e pubblicati nei prossimi giorni sul sito della Fidae dove sarà possibile vedere tutte le registrazioni.

“Questo è un momento cruciale per la scuola e non solo perché è tempo di scrutini e di esami ma soprattutto perché stiamo pensando a quale sarà la scuola di settembre – ha dichiarato la presidente della Fidae, Virginia Kaladich -. Con questa serie di webinar prende il via concretamente il progetto #vogliamofarescuola che ha coinvolto e sta coinvolgendo docenti, famiglie, personalità del mondo accademico e scientifico, presidi di tanti istituti religiosi e statali e dirigenti del Ministero dell’Istruzione, tutti uniti con l’unico obiettivo di dire ai nostri studenti che li stiamo aspettando con il desiderio di iniziare insieme quella che sarà la scuola del futuro”.