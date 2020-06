Azione Cattolica: oggi “Un minuto per la pace” per ricordare l’incontro in Vaticano tra Papa Francesco, Abu Mazen e Peres

“Dove ti trovi, alle 13 dell’8 giugno, fermati, china il capo e prega per la pace”: è l’invito che il Forum internazionale di Azione Cattolica (Fiac), l’Unione delle organizzazioni femminili cattoliche (Umofc), l’Azione Cattolica italiana, l’Azione Cattolica argentina e la Commissione nazionale Giustizia e pace della Conferenza episcopale argentina lanciano per ricordare l’incontro, 6 anni fa, in Vaticano voluto da Papa Francesco per pregare per la pace insieme ai presidenti di Israele e Palestina, Peres e Abu Mazen, e al patriarca di Costantinopoli Bartolomeo (8 giugno 2014). Oltre alla preghiera il Fiac chiede di impegnarsi a diffondere il Documento sulla “Fratellanza umana per la pace mondiale e la convivenza comune” firmato ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019 da Papa Francesco e dal Grande Imam Ahmad Al-Tayyeb e di condividere l’impegno per la pace con un piccolo gesto concreto: inviare una propria foto con in mano un foglio bianco e la scritta #unminutoporlapaz con la traduzione nella lingua nazionale o locale all’indirizzo catholicactionforum@gmail.com.