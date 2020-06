Notizie Sir del giorno: Messa del Papa per Corpus Domini, VatiVision, Rosario su Tv2000, siti balneari in Europa, bilancio presidenza croata Ue, Brasile, mons. Santoro su ArcelorMittal

Papa Francesco: domenica 14 giugno la Messa per il Corpus Domini a San Pietro, alla presenza di circa 50 fedeli

Domenica prossima, 14 giugno, Papa Francesco presiederà la Messa in occasione della solennità del Corpus Domini presso l’Altare della Cattedra nella basilica vaticana. Circa 50 i fedeli saranno presenti alla celebrazione. (clicca qui)

VatiVision: è online il servizio streaming on demand. Tomassini (presidente), “strumenti e linguaggi moderni per diffondere cultura, arte e fede”. Mons. Viganò (Pas), “online anche piccole perle”. Ruffini (DpC), “creerà condivisione del bello”



È online VatiVision, il nuovo servizio streaming on demand di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano. Il clic di lancio è stato dato stamani dal presidente Luca Tomassini e dagli amministratori delegati, Nicola Salvi ed Elisabetta Sola. Il presidente Tomassini ha presentato il servizio come “la prima piattaforma multidevice di contenuti multimediali ispirati al messaggio cristiano”, rivolto a “oltre un miliardo di persone nel mondo”. Tante le produzioni già disponibili sul sito: documentari, biografie e film, anche per la famiglia, già diffusi. (clicca qui)

“L’aspetto più importante è che l’idea si sia coltivata in un contesto di rapporti e che VatiVision sia stato un incubatore di idee. Sono certo che saranno disponibili alcune piccole perle presenti anche nei festival che non trovano distribuzione”, ha detto, alla presentazione, mons. Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze. Per Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede, il “compito principale di VatiVision” è “condividere il bello”. (clicca qui)

Coronavirus Covid-19: il 10 giugno alle 21 il Rosario dal santuario della Madonna del Bagno con il card. Bassetti su Tv2000 e in diretta social Cei

Avvenire, Tv2000, InBluradio, Sir e Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano a ritrovarsi mercoledì prossimo, alle ore 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 e InBluradio oltre che sulla pagina Facebook della Cei. Questa volta il Rosario andrà in onda dal santuario della Madonna del Bagno a Casalina e sarà presieduto dal card. Gualtiero Bassetti. (clicca qui)

Ambiente: Commissione Ue-Aea, acque pulite nell’85% dei siti balneari europei. Cipro al top, bene l’Italia, male Polonia e Albania

“Quasi l’85% dei siti balneari monitorati in tutta Europa nel 2019 soddisfa gli standard di qualità più elevati e rigorosi dell’Unione europea e può fregiarsi della qualifica di ‘eccellente’”. I risultati pubblicati dall’Agenzia europea dell’ambiente (Aea) e dalla Commissione Ue forniscono una indicazione di dove i bagnanti possono trovare le acque di migliore qualità. (clicca qui)

Ue: bilancio della presidenza croata fra Covid-19 e crisi. In vista un accordo per la Conferenza sul futuro dell’Europa

“Questa sarà una presidenza memorabile” perché è la prima volta che la Croazia ha presieduto un Consiglio e per le “circostanze che nessuna presidenza del Consiglio ha mai sperimentato prima”. Così, Nikolina Brnjac, a nome della presidenza croata dell’Ue, ha esordito oggi nel suo intervento alla Commissione affari costituzionali (Afco) al Parlamento europeo. Il lavoro della presidenza è stato sconvolto sul piano “organizzativo, logistico e sostanziale” dalla pandemia: derogato il regolamento interno del Consiglio quanto alle procedure di voto, dal 13 marzo ad oggi sono state organizzate oltre 50 riunioni ministeriali in video e teleconferenze di alto livello, assicurando “un accordo tempestivo su una serie di atti importanti in seno al Consiglio”. (clicca qui)

Brasile: Bolsonaro incontra emittenti cattoliche “amiche” e promette fondi in cambio di appoggi. I vescovi, “nessuna di queste realtà rappresenta la Chiesa cattolica, né parla a suo nome”

La Conferenza nazionale dei vescovi del Brasile, attraverso la propria Commissione comunicazioni, la Rete delle Radio cattoliche (Rcr) e la rete di comunicatori Signis, prende le distanze in modo deciso rispetto ad un incontro che si è svolto nei giorni scorsi tra il presidente della Repubblica Jair Bolsonaro e un gruppo di emittenti radiotelevisive di ispirazione cattolica, alla presenza di alcuni parlamentari. La stampa brasiliana ha parlato di appoggio di una parte del mondo cattolico in cambio di fondi. Incontro, quello avvenuto, che ha irritato i vertici della Chiesa brasiliana. (clicca qui)

ArcelorMittal: mons. Santoro (Taranto), “lo Stato se ne deve fare carico per venirne fuori e avviare un processo di green economy”

“Il quadro si è ulteriormente complicato. Non è ancora chiaro se ArcelorMittal abbia deciso di andar via o ci sia una reale volontà di collaborare. Da questa situazione non se ne esce se lo Stato non entra in una forma sostanziale, anche se non esclusiva. Se ne deve far carico per venirne fuori e avviare un processo di green economy, di transizione verso forme pulite di economia, penso all’idrogeno ad esempio”. Queste le considerazioni dell’arcivescovo di Taranto, mons. Filippo Santoro, sulla situazione difficile che il capoluogo ionico sta vivendo in queste ore. (clicca qui)