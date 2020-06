Papa Francesco: domenica 14 giugno la Messa per il Corpus Domini a San Pietro, alla presenza di circa 50 fedeli

Domenica prossima, 14 giugno, Papa Francesco presiederà la Messa in occasione della solennità del Corpus Domini presso l’Altare della Cattedra nella basilica vaticana. Circa 50 i fedeli saranno presenti alla celebrazione, che inizierà alle 9.45 e si concluderà con l’esposizione del Santissimo e la benedizione eucaristica, così come è avvenuto nelle Messe a Santa Marta trasmesse in diretta streaming dal 9 marzo al 17 maggio, nel periodo in cui in Italia e in altri Paesi non erano possibili le celebrazioni col popolo a causa della pandemia.