Coronavirus Covid-19: Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale, domani incontro in diretta streaming con i media vaticani

Domani, alle ore 12, è previsto un incontro del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale con i media vaticani, in diretta streaming, sul tema “Preparare il futuro attraverso le Chiese locali al tempo del Covid-19”. A darne notizia è oggi la Sala Stampa della Santa Sede. Saranno presenti il card. Peter K.A. Turkson, prefetto del Dicastero per il Servizio dello sviluppo umano integrale; mons. Segundo Tejado Muñoz, sottosegretario del medesimo Dicastero, e Aloysius John, segretario generale di Caritas Internationalis. L’incontro-intervista verrà trasmesso in streaming dalla sede del Dicastero per la Comunicazione, sul canale YouTube di Vatican News.