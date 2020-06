Diocesi: Roma, il 25 giugno termina la sua attività il San Giuseppe Market nato per venire incontro alle fragilità evidenziate dall’emergenza Covid-19

L’attività del San Giuseppe Market è alle ultime battute. Il parroco della chiesa di di San Giuseppe al Trionfale, a Roma, don Wladimiro Bogoni, comunica che il market, nato per venire incontro alle fragilità evidenziate dall’emergenza Covid-19 Coronavirus, terminerà la sua attività il 25 giugno prossimo. Per tale motivo, a far data il 12 giugno, sarà sospesa la spesa solidale presso i supermercati aderenti e terminerà anche la raccolta fondi a sostegno del progetto. Con la collaborazione dell’Oratorio e del Comitato Trionfalmente17, ma soprattutto grazie alla risposta della cittadinanza unitamente alla generosità di alcuni esercenti, il San Giuseppe Market dal 1° aprile ha dato sostentamento a 130 famiglie sparse nel territorio della parrocchia e non solo, ricevendo il plauso della Caritas diocesana e dell’amministrazione capitolina. Nei mesi di servizio i volontari con le donazioni raccolte, hanno distribuito carne, uova, frutta, verdura, acquistato medicine e prodotti sanitari e, laddove è stato necessario, effettuato il pagamento delle utenze. “Grazie alla generosità di una benefattrice, nelle prossime settimane, agli assistiti saranno distribuite mascherine chirurgiche a tutela della salute personale e pubblica”, si legge in un comunicato, in cui si invita chi lo volesse a dare una “spesa sospesa” nei supermercati aderenti. La distribuzione del San Giuseppe Market agli assistiti terminerà giovedì 25 giugno . Dal 1° luglio tornerà attivo il servizio della Caritas parrocchiale. I volontari impegnati nel San Giuseppe Market ringraziano quanti con una parola, un sorriso, una preghiera, in questi mesi li hanno supportati nel portare avanti un progetto nato allo scopo di attuare le parole del santo protettore Luigi Guanella: “Fermarsi non si può finché ci sono poveri da soccorre!”.