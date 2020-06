Coronavirus Covid-19: Commissione Ue, 314 milioni a imprese innovative per combattere il virus e sostenere la ripresa economica

La Commissione ha oggi annunciato di aver assegnato quasi 166 milioni di euro, attraverso lo Strumento pilota Accelerator del Consiglio europeo per l’innovazione, a 36 imprese che combatteranno la pandemia da coronavirus. Inoltre più di 148 milioni saranno assegnati ad altre 36 imprese che contribuiranno al piano per la ripresa dell’Europa, portando in questa tornata il totale degli investimenti da Orizzonte 2020, il programma di ricerca e innovazione dell’Ue, a 314 milioni. Mariya Gabriel, commissaria responsabile per l’innovazione e la ricerca, dichiara: “L’enorme talento e le idee rivoluzionarie delle imprese innovative europee ci fanno ben sperare. Il nostro maggiore sostegno al Consiglio europeo per l’innovazione ne libererà il potenziale, permettendoci così di affrontare meglio il coronavirus e sostenere la ripresa”. Le 36 imprese selezionate che “contribuiranno alla lotta contro il coronavirus parteciperanno a progetti all’avanguardia, quali l’incremento della produzione di salviette per la biodecontaminazione, lo sviluppo di sistemi per il monitoraggio della qualità della ventilazione che forniscono ai soccorritori informazioni in tempo reale, lo sviluppo di una piattaforma basata sugli anticorpi per il trattamento di casi gravi di infezione e altri ancora”. Inoltre a 139 imprese che lottano contro il coronavirus ma che non hanno potuto ricevere finanziamenti in questa tornata a causa di limitazioni di bilancio è stato conferito il marchio di eccellenza Covid-19 “introdotto di recente, come riconoscimento del valore della loro proposta e al fine di aiutarle ad ottenere sostegno da altre fonti di finanziamento”.

Altre 36 imprese sosterranno il piano per la ripresa dell’Europa “lavorando in molti settori e su vari progetti, tra cui ad esempio lo sviluppo di torri eoliche più robuste e alte costituite da moduli di legno che potrebbero ridurre drasticamente i costi dell’energia eolica, un sistema di produzione per un fertilizzante organico e una soluzione basata sulla blockchain per pratiche di riciclaggio sostenibili da parte dei produttori”.