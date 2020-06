Diocesi: card. Bassetti (Perugia) ai giovani degli oratori, “impegnarci a osservare tante regole”

“Io benedico la loro opera e anche il coraggio che mettono in questa iniziativa”. Così l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, il card. Gualtiero Bassetti, riferendosi alle rappresentanze degli oratori perugini che si sono ritrovate nella cattedrale di San Lorenzo di Perugia, ieri, per il mandato agli animatori in vista delle prossime attività estive. A seguito dell’ordinanza regionale sull’apertura dei centri estivi, molti oratori hanno accolto le parole che lo stesso cardinale aveva rivolto, lo scorso 30 maggio, ai sacerdoti presenti alla Messa Crismale. In quell’occasione, il porporato aveva esortato a non avere paura ad aprire, nei modi consentiti, gli oratori. E subito parroci, coordinatori e animatori hanno iniziato a lavorare per offrire un servizio alle famiglie che stanno riprendendo regolarmente il lavoro e che non sanno a chi affidare i bambini. Nell’omelia, ieri, il card. Bassetti, dopo aver ricordato – riprendendo le parole di san Paolo della seconda lettera ai Corinzi – l’importanza di essere gioiosi, di tendere alla perfezione e di vivere in pace, si è rivolto ai giovani dicendo: “Buona strada, perché questa è una strada sicura che ci conduce a Dio”.

Alla fine della Messa il porporato ha recitato assieme ai giovani la preghiera semplice di san Francesco e ha consegnato ai presenti dei crocifissi di legno, riproduzione della croce pettorale di don Tonino Bello. “In questa vostra missione – ha detto il cardinale – io vedo la mano di Dio e benedico voi perché il vostro lavoro diventa quest’anno dieci volte più prezioso degli altri anni. Voi sapete che dovremo osservare tante regole, e lo facciamo per la salute dei nostri ragazzi, dovremo rispettare tante norme, ma ci siamo e ci impegneremo fino in fondo perché so che voi volete bene ai ragazzi più piccoli di voi”.