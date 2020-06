Diocesi: Fossano, domani con “The Next talks” appuntamento online su fragilità, scuola e futuro con Federico Taddia

Fragilità, scuola e futuro. Saranno questi i temi al centro di “The Next talks”, l’appuntamento online promosso per domani, martedì 9 giugno, con gli animatori e gli studenti del progetto “The Next” di Caritas e Azione Cattolica della diocesi di Fossano. A partire dalle 18, la pagina Instagram “Caritas The Next” ospiterà una “chiacchierata libera e leggera” con Federico Taddia, autore e conduttore televisivo che si è sempre occupato di ragazzi e giovani. La diretta sarà condotta dagli animatori di “The Next” e gli studenti potranno intervenire on line.

Il progetto “The Next”, al suo secondo anno, indaga il tema della fragilità e lo fa attraverso giovani volontari che grazie al supporto dei professori “entrano” nelle classi degli istituti scolastici cittadini. A causa dell’emergenza sanitaria per il Covid-19 si è lavorato a distanza; sulla pagina Instagram “Caritas The Next” e con l’hashtag #caritasthenext sono stati pubblicati video ed elaborati creativi che avessero al centro il tema dell’essere fragili, anche e soprattutto rispetto all’attuale periodo. L’appuntamento di domani sarà una sorta di “festa” di fine anno scolastico, ma non di fine progetto.