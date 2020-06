Coronavirus Covid-19: il 10 giugno alle 21 il Rosario dal santuario della Madonna del Bagno con il card. Bassetti su Tv2000 e in diretta social Cei

Avvenire, Tv2000, InBluradio, Sir e Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi mercoledì prossimo, alle ore 21, per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso da Tv2000 e InBluradio oltre che sulla pagina Facebook della Cei. Questa volta il Rosario andrà in onda dal santuario della Madonna del Bagno a Casalina (Deruta, in provincia di Perugia) e sarà presieduto dall’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve e presidente della Cei, card. Gualtiero Bassetti.