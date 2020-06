Coronavirus Covid-19: Mission Bambini, 100 opere di grafici e illustratori per sostenere le scuole di Milano con l’acquisto di strumenti per la didattica digitale

100 opere di grafici e illustratori per sostenere le scuole di Milano. Si tratta dell’iniziativa “Signs for – L’educazione non si ferma”, promossa da Accapiù, agenzia milanese attiva nel campo della cultura, e dalla Società Umanitaria, curata da Francesco Dondina, che coinvolge oltre 80 noti grafici e illustratori

I fondi raccolti saranno destinati alla fondazione Mission Bambini onlus, impegnata nel fornire sostegno nel campo dell’educazione, per l’acquisto di strumenti digitali necessari per poter aiutare i ragazzi e le ragazze delle scuole di Milano nella didattica digitale.

Infatti, l’emergenza Covid-1, ha fatto venir fuori in maniera più forte il cosiddetto digital divide, ossia la discrepanza tra chi ha pieno accesso alla rete e alle tecnologie digitali e chi non lo ha, che oggi, con le scuole chiuse, rischia di mettere a repentaglio la possibilità di bambini e bambine di imparare. Anche una volta rientrati in classe, studenti, famiglie e i loro insegnanti avranno bisogno di aver garantito un pari accesso a tutte le risorse e agli strumenti tecnologici necessari per avvicinarsi a metodologie non tradizionali d’apprendimento, basate sull’utilizzo di piattaforme e strumenti tecnologici. È dunque fondamentale agire con tempestività e con ogni mezzo per far fronte al disagio di tanti bambini e di tante famiglie che si trovano in stato di necessità.

A partire dal 1° giugno e fino al 31 luglio, sarà possibile accedere alla piattaforma on line, scegliere un’opera ed acquistarla. I fondi andranno a Mission Bambini onlus, che li utilizzerà con la riapertura delle scuole, già da settembre per garantire dispositivi di connessione adeguati, acquistare tablet, laptop, tavolette grafiche e garantire supporto didattico a distanza e percorsi di ascolto e supporto psicologico.