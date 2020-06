Economia: Rossini (Acli), “Stati Generali si fondino sul tema del lavoro, aprire una grande stagione di formazione professionale”

“Il tema del lavoro è il tema centrale e oggi è tempo di aprire una nuova grande stagione di formazione professionale nel nostro Paese”. Lo ha dichiarato il presidente nazionale delle Acli, Roberto Rossini, in un video con il quale si rilancia il prossimo appuntamento “The economy of Francesco” per voce di una giovane ricercatrice, Giuditta Serra, che sarà tra i partecipanti all’evento di novembre. “Chiediamo che l’auspicato processo di confronto con le energie del Paese, i cosiddetti Stati Generali, si fondi sul tema del lavoro, perché – ha concluso Rossini – occorre uno slancio in avanti a tutela delle fasce più deboli”.