Diocesi: Genova, l’11 luglio ordinazione episcopale dell’arcivescovo eletto Marco Tasca

Si svolgerà sabato 11 luglio, alle 18, in piazza della Vittoria, a Genova, l’ordinazione episcopale dell’arcivescovo eletto padre Marco Tasca che celebrerà così anche il suo ingresso in diocesi. Nel rispetto della normativa vigente, i posti disponibili saranno 1.000. Metà saranno riservati a vescovi, sacerdoti, diaconi, seminaristi, cantoria, autorità, ospiti accompagnatori dell’ordinando, ministri delle altre confessioni cristiane e rappresentanti delle altre religioni. L’altra metà sarà a disposizione dei fedeli genovesi.

Mercoledì 24 giugno, alle 17, nella cattedrale di San Lorenzo, sarà invece il momento del saluto al card. Angelo Bagnasco, arcivescovo di Genova per quattordici anni. Il porporato celebrerà una messa che sarà possibile seguire nella Basilica di Carignano (200 posti) e nella chiesa di Santa Zita (200 posti) attraverso un maxischermo per permettere ai fedeli presenti di unirsi alla celebrazione in cattedrale, ricevendo la Comunione. Al termine della celebrazione eucaristica, il cardinale impartirà la benedizione alla città, al porto e al mare con le ceneri di san Giovanni Battista, dal portone della cattedrale. Poi, si recherà nelle due chiese per un breve saluto di persona ai fedeli. Sabato 27 giugno, alle 20.30, sempre nella cattedrale di San Lorenzo, l’incontro con i giovani. Il card. Bagnasco celebrerà la messa per i giovani e i loro accompagnatori (200 posti).

Domenica 12 luglio, alle 17, il nuovo arcivescovo sarà accolto dal Capitolo metropolitano nella cattedrale di San Lorenzo; sosterà in preghiera davanti al Ss. Sacramento, alle ceneri di san Giovanni Battista e alla statua della Madonna, Regina di Genova. Tutte le celebrazioni saranno trasmesse in diretta secondo le modalità che fornirà l’Ufficio Comunicazioni sociali.