Rai Vaticano: “L’uomo in bianco”, domenica il racconto di Giovanni Paolo I nelle testimonianze di chi lo ha conosciuto

Troppo breve il suo pontificato, si è sempre detto, appena 33 giorni. Ma la sua vita intera è un cammino verso la santità. “Giovanni Paolo I, il Papa dello stupore” di Nicola Vicenti, storia di Albino Luciani, dal Veneto al soglio di Pietro, raccontata attraverso i ricordi, le memorie e le parole di chi lo ha conosciuto, andrà in onda domenica 7 giugno su Rai 1 (ore 24.25), all’interno del format “L’uomo in bianco”. “Sin da bambino lo zio – ricorda il nipote Gianni Luciani – come unico divertimento cercava sempre di leggere. Non solo per svago ma per imparare. Era coltissimo anche se non lo dava mai a vedere”. È la storia tipica di un sacerdote italiano del secolo scorso. Ma con la passione, la curiosità e la comprensione dell’importanza della comunicazione e il giornalismo. “Scrive libri, sui giornali diocesani – dice don Davide Fiocco, direttore del Centro spiritualità Albino Luciani di Santa Giustina – e legge le sue omelie alle suore. È chiaro, si capisce? Queste le domande che si poneva”. Lontano dal cliché che lo ha dipinto come un semplice parroco, Luciani è stato un anticipatore di temi e gesti significativi. “Rinascita evangelica, dialogo, missionarietà, ecumenismo – dice Stefania Falasca, giornalista e vice postulatrice della Causa di beatificazione di Luciani – e soprattutto pace, sono le direttrici che in poco più di un mese Giovanni Paolo I consegna alla Chiesa e al mondo”.

