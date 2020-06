Coronavirus Covid-19: Papua Nuova Guinea, Centro diocesano di Bougainville trasformato in struttura di accoglienza per la quarantena

Dopo 8 casi di contagi da Coronavirus registrati in Papua Nuova Guinea, tutti guariti, la Chiesa locale continua a portare avanti misure preventive a favore della popolazione. Tra queste il “Fr. Begg Conference Centre” della diocesi di Bouganville è stato trasformato in un centro di accoglienza per la quarantena. Padre Polycarp Kaviak, vicario della diocesi e responsabile del Centro, ha spiegato, in una nota ripresa da Fides, che esiste un accordo temporaneo tra la diocesi e il governo autonomo di Bougainville sull’uso del centro per la quarantena, che arriva fino a giugno 2020 ed è soggetto a estensione a seconda della situazione. Il lavoro su tre unità aggiuntive nel Centro è quasi terminato e dovrebbe essere pronto a soddisfare le esigenze delle persone che viaggiano nella regione in seguito all’aumento delle restrizioni sui voli commerciali verso Bougainville, si legge nella nota della diocesi. Inoltre, anche il personale diocesano che lavora nel centro è stato formato su come gestire durante il periodo di quarantena. Anche se i parrocchiani hanno espresso il desiderio di partecipare alla messa, la diocesi continua ad osservare tutti i protocolli Covid-19 previsti dallo stato di emergenza.