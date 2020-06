Coronavirus Covid-19: Bologna, domani assemblea diocesana in videoconferenza presieduta dal card. Zuppi

Si terrà domani sera in videoconferenza l’assemblea diocesana della Chiesa di Bologna (ore 19-22). Una nuova tappa della vita dell’arcidiocesi all’insegna della sinodalità sul tema “Il biennio del crescere segnato dal kairòs”. L’assemblea, che sarà aperta a tutti in streaming (sul canale YouTube di 12Porte e il sito della diocesi www.chiesadibologna.it), vedrà la partecipazione in collegamento di 401 delegati rappresentanti degli organismi dell’arcidiocesi e rappresentanti di tutte le zone pastorali. Sarà l’arcivescovo card. Matteo Zuppi a presiedere e ad aprire i lavori. Insieme a lui, nell’aula Santa Clelia, chiusa al pubblico e video-collegata, vi saranno i vicari generali, mons. Stefano Ottani e mons. Giovanni Silvagni e il moderatore Luca Marchi che coordinerà i lavori. Vi saranno, fra gli altri, la preghiera del vespro dalla parrocchia di Cavazzona, collegata via internet; la proiezione del video “La pandemia a Bologna” (a cura dell’Ufficio comunicazioni sociali); gli interventi video “La situazione italiana” di Gianfranco Brunelli e “La positività del digitale” di padre Paolo Benanti. Mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo, porterà la sua testimonianza “Esperienza del limite” di malato Covid ora guarito. Interverranno inoltre i direttori degli Uffici liturgico, Caritas, catechistico e pastorale giovanile. Concluderà l’assemblea il card. Zuppi. “Cuore dell’assemblea diocesana è la ricerca da parte di tutta la Chiesa bolognese di cogliere le indicazioni dello Spirito – ha detto mons. Ottani – che derivano dal cogliere come ‘kairòs’ il tempo che stiamo vivendo. La sostanza è un chiaro appello alla conversione”.