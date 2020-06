Diocesi: Rossano-Cariati, per “La lunga notte delle chiese” un video sul Museo e sulla cattedrale

Anche il Museo diocesano e del Codex di Rossano aderisce alla quinta edizione de “La lunga notte delle chiese”, manifestazione internazionale nata nel 2016, in cui i luoghi di culto si animano di iniziative culturali e artistiche. L’edizione 2020, dedicata al tema della #Bellezza, a causa dell’emergenza sanitaria si svolgerà in una versione digitale venerdì 5 giugno, coinvolgendo oltre 140 diocesi di tutta Italia che racconteranno online la loro esperienza di bellezza, attraverso concerti, racconti, visite guidate o riflessioni. Il Museo diocesano e del Codex, spiega una nota, proporrà il racconto di alcuni luoghi e opere significative della bellezza del territorio attraverso l’evento “Rinasceremo dalla bellezza”. Il 5 giugno sui siti e sulle pagine social del Museo e della diocesi sarà disponibile un video inedito, concepito come una breve visita guidata tra il Museo diocesano e del Codex e la cattedrale di Rossano, alla scoperta del Codex Purpureus Rossanensis e dell’affresco della Madonna Achiropita. “A guidarci – prosegue la nota – saranno gli esponenti dall’associazione ‘Insieme per camminare’, ente gestore del Museo, con una riflessione finale di mons. Giuseppe Satriano, arcivescovo di Rossano-Cariati”.