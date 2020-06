Commissione Ue: 300 milioni di euro per vaccinare 300 milioni di bambini nel mondo. Prevenzione della polio

La Commissione europea si è impegnata oggi a stanziare 300 milioni di euro a favore di Gavi, the Vaccine Alliance, per il periodo 2021-2025. “Questa cifra servirà a vaccinare 300 milioni di bambini nel mondo e finanzierà la creazione di scorte di vaccini contro la diffusione di malattie infettive”, spiega l’ufficio stampa di Bruxelles. L’odierno vertice mondiale sui vaccini organizzato da Gavi “è un appuntamento cruciale per il rafforzamento dei sistemi sanitari e delle capacità di immunizzazione dei Paesi più vulnerabili del mondo e contribuirà in modo decisivo a conseguire gli obiettivi della Risposta globale al coronavirus”. Durante l’evento di mobilitazione Risposta globale al coronavirus del 4 maggio, di cui la Commissione europea era uno degli organizzatori, sono stati raccolti più di 1,5 miliardi di euro destinati a Gavi, the Vaccine Alliance, inclusi 488 milioni per distribuire, una volta disponibile, un vaccino contro il coronavirus.

La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha dichiarato: “I vaccini possono salvare vite soltanto se sono accessibili a tutti coloro che ne hanno bisogno, soprattutto nelle comunità e nelle regioni più vulnerabili del mondo. È per questo che il lavoro di Gavi, the Vaccine Alliance, è così importante: fornisce ai Paesi in via di sviluppo i mezzi per costruire sistemi sanitari e programmi di vaccinazione più solidi, rendendo il mondo un posto più sicuro”. I fondi stanziati oggi aiuteranno a: vaccinare 300 milioni di bambini e salvare fino a 8 milioni di vite, secondo quanto sostengono gli esperti Ue; mobilitare 3,6 miliardi di dollari statunitensi per il cofinanziamento nazionale e i programmi di vaccinazione autofinanziati; distribuire oltre 3,2 miliardi di dosi di vaccini salvavita a 55 Paesi; prevenire una nuova diffusione della poliomielite; finanziare la creazione di scorte di vaccini cui ricorrere in caso di emergenza per contenere pericolosi focolai.