Coronavirus Covid-19: Caritas Acireale, attivato un servizio di ascolto telefonico

La Caritas di Acireale ha attivato un servizio di ascolto telefonico. L’iniziativa dopo che si è constatato che “in questo recente periodo è aumentato il bisogno di parlare, essere ascoltati, raccontare, raccontarsi e superare la solitudine”. Così la diocesi acese ha voluto offrire “un punto di riferimento telefonico”, che sarà attivo da lunedì 8 giugno numero di telefono: 095.604604. Gli operatori risponderanno ogni lunedì dalle 16 alle 18 e ogni venerdì dalle 10 alle 12. “Non si tratta ovviamente di una forma di ‘terapia’ telefonica, anche se il servizio sarà gestito da persone qualificate – informa la Caritas –, né di un centro di assistenza per difficoltà economiche o lavorative, che costituiscono sicuramente un grave problema e per le quali continuano ad essere attive il Centro di ascolto della Caritas, del volontariato e dei servizi sociali. È un centro a cui rivolgersi per essere ascoltati, sostenuti, aiutati, e a volte anche solo per uno sfogo, per arrabbiarsi, piangere o sorridere”.