VatiVision: Tomassini (Vetrya), “platea potenziale di oltre un miliardo di cattolici nel mondo”. Salvi e Sola (Officine Comunicazione), “contenuti di grande valore”

“Rinnovare la comunicazione, utilizzando gli strumenti e i linguaggi moderni, ottimizzando nel contempo l’efficienza distributiva di contenuti video grazie al digitale: questo è l’obiettivo di VatiVision, una piattaforma OTT unica nel suo genere”. Lo ha detto questa mattina Luca Tomassini, presidente e amministratore delegato del Gruppo Vetrya e presidente di VatiVision, presentando il nuovo servizio streaming on demand di contenuti di carattere culturale, artistico e religioso ispirati al messaggio cristiano che sarà disponibile dall’8 giugno: “Con il servizio lanciato oggi, volgiamo lo sguardo verso una platea potenziale composta da oltre un miliardo di fedeli cattolici nel mondo, con l’intento di offrire loro contenuti di indiscussa qualità e contribuire ad una profonda innovazione nelle modalità di veicolazione del messaggio cristiano”. “Siamo felici di poter finalmente mettere a disposizione degli utenti un servizio di valore, frutto della sensibilità, della conoscenza e dell’esperienza che Officina della Comunicazione e Vetrya hanno maturato negli anni nei loro rispettivi settori – hanno aggiunto gli amministratori delegati della società, Nicola Salvi ed Elisabetta Sola – crediamo fortemente nel progetto VatiVision e nella sua mission, che è quella di offrire un servizio in grado di contribuire tramite le nuove tecnologie di cui disponiamo a diffondere ulteriormente il messaggio cristiano con contenuti di grande valore e spessore narrativo. Ringraziamo tutti i fornitori di contenuti che hanno accolto con entusiasmo la nostra proposta fornendo a VatiVision film e documentari di alto valore e ringraziamo fin da ora il pubblico che accederà alla piattaforma per fruire delle nostre proposte”.