Coronavirus Covid-19: Pinerolo, la prima messa pubblica di mons. Olivero con chi è stato in prima linea nell’emergenza

Completamente ristabilito dopo la malattia e la convalescenza post Covid-19, il vescovo di Pinerolo, mons. Derio Olivero, presiederà la sua prima celebrazione eucaristica con concorso di fedeli domenica 14 giugno, alle 18, nel cortile del seminario di Pinerolo.

Alla messa, secondo quanto riferito dalla diocesi, sono stati invitati, in modo particolare, gli operatori sanitari, i volontari della Caritas diocesana e tutti coloro che, in questi mesi, sono stati in prima linea nell’aiutare le persone colpite dalla pandemia di Covid-19 e dalla conseguente crisi economica e occupazionale.