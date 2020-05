Umbria: Seminario regionale Assisi, don Andreozzi è il nuovo rettore. Il suo saluto e gli auguri dei vescovi

“San Pio X”, titolo della parrocchia dove per circa 13 anni è stato parroco, e “Pio XI” al quale è dedicato il Seminario regionale umbro di Assisi che è stato chiamato a guidare dal prossimo anno accademico. Parte da questi due papi don Andrea Andreozzi, nella lettera alla parrocchia di San Pio X a Porto S. Elpidio (Fermo) che ha guidato negli ultimi 13 anni. Della parrocchia, don Andreozzi ricorda con rammarico le “tante realtà ancora in sospeso” che avrebbe voluto “sistemare un po’ meglio”, in particolare i sacramenti dell’iniziazione cristiana e i matrimoni rinviati a causa dell’emergenza covid-19. L’ultima sfida, “forse la più difficile”, il tentativo di “fare ancora l’estate ragazzi, seppure con le tante limitazioni”. Assisi, prosegue, che ha rappresentato “un riferimento fondamentale per il cammino vocazionale della mia prima giovinezza”. Di qui il saluto ai formatori e ai seminaristi, e la richiesta “a tutti di benedire questa scelta, il conforto della preghiera, la collaborazione negli impegni da assolvere”. Un ringraziamento infine all’arcivescovo di Fermo, Rocco Pennacchio, “per avermi dato la possibilità di vivere questa nuova esperienza”.

“Le ultime parole – conclude – sono per i preti di Porto Sant’Elpidio e dell’intera Vicaria di Sant’Elpidio a Mare: lodo il buon Dio, perché ha nascosto e impastato, nelle nostre vite, il lievito della fraternità”. Don Andreozzi succede a mons. Carlo Franzoni, giunto al termine del suo mandato, che i vescovi umbri ringraziano “per il sapiente e generoso impegno profuso in questi anni nella formazione dei futuri sacerdoti della regione”. I presuli “accolgono con gratitudine e speranza il nuovo rettore” proveniente dall’arcidiocesi di Fermo, “riconoscenti a lui e al suo arcivescovo per questo gesto di generosità che è segno eloquente di comunione ecclesiale”.