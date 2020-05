Coronavirus Covid-19: il 22 maggio alle 21 il Rosario da Cascia su Tv2000 e in diretta social Cei

Tv2000, InBlu Radio, Avvenire, Sir, Federazione dei settimanali cattolici e Corallo, d’intesa con la Segreteria generale della Cei, invitano i fedeli, le famiglie e le comunità religiose a ritrovarsi per recitare insieme il Rosario che verrà trasmesso questa sera, alle 21, da Tv2000 (canale 28 e 157 Sky), InBlu Radio oltre che in diretta Facebook sulla pagina ufficiale della Cei. La preghiera andrà in onda dalla Basilica di Cascia guidata dall’arcivescovo di Spoleto-Norcia, mons. Renato Boccardo.