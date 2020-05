Diocesi: Carpi, colletta alimentare straordinaria nei supermercati della città. “Mentre fai la spesa ricordati di chi è in difficoltà”

Una colletta alimentare straordinaria nei supermercati di Carpi, in segno di solidarietà nei confronti delle persone in difficoltà economica a causa del lockdown. Si svolgerà sabato 23 maggio, in dieci supermercati cittadini. “Nell’impossibilità di vivere come di consueto la festa di San Bernardino da Siena, patrono della città di Carpi, anche nella dimensione conviviale e culturale è stato proposto alla cittadinanza un gesto di solidarietà”, informa la diocesi. L’iniziativa è parte del progetto “S.O.Spesa”, promosso e organizzato da Comune di Carpi, Unione terre d’argine e tre associazioni, che gestiranno materialmente raccolta e distribuzione grazie a decine di volontari: Caritas diocesana, “Ho avuto sete” e “Porta aperta”. “Mentre fai la spesa ricordati di chi è in difficoltà” è lo slogan che accompagnerà i cittadini mentre vanno a fare la spesa e quanto raccolto sarà distribuito alle famiglie bisognose attraverso la rete dei Centri d’ascolto delle Caritas parrocchiali e “Porta aperta” di Carpi.