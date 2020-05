Coronavirus Covid-19: Acli Roma, lunedì un dibattito on line sull’emergenza sanitaria, economica e sociale”

Dall’emergenza sanitaria a quella sociale. Lunedì 25 maggio, alle ore 18, sulla pagina Facebook delle Acli di Roma sarà possibile seguire il dibattito on line dal titolo: “Dal Covid-19 alla crisi economica e sociale: piste di impegno oltre le emergenze”. All’incontro parteciperanno Lidia Borzì, presidente Acli di Roma, mons. Gianpiero Palmieri, vescovo ausiliare di Roma e delegato per la carità, Alessandra Troncarelli, assessore alle politiche sociali della Regione Lazio, Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di commercio di Roma, e Francesco Franceschi, direttore del pronto soccorso al Policlinico Agostino Gemelli.

“L’emergenza sanitaria Covid-19 ha innescato un circolo vizioso – spiega Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – in cui ai problemi di salute si sono aggiunti il blocco dell’economia, a causa del lockdown, e un aggravamento della crisi occupazionale, che ha colpito in particolare le fasce di lavoratori più fragili, come quelli con basse tutele e bassi salari e quelli alle prese con lavoro in nero, fatto deprecabile ma innegabile. Tantissime persone che galleggiavano in una quotidianità problematica adesso rischiano di affondare sotto i colpi di una crisi che è sanitaria ed economica, ma anche sociale, amplificata da un sistema di welfare già precedentemente frammentato e ripiegato sull’emergenza”.

“Niente – aggiunge Borzì – sarà più come prima, quindi deve cambiare anche il modo di approcciare questi ambiti per far fronte ai nuovi ed emergenti bisogni, superando la logica dei compartimenti stagni. Proprio per questo abbiamo voluto promuovere questo momento di dibattito on line con esponenti del mondo della politica, della Chiesa, del commercio e della sanità, per riflettere e individuare piste di impegno interconnesse e interdipendenti”.