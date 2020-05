Biodiversità: Costa (min. Ambiente), “economia, finanza e tutela della natura possono camminare insieme”

“In queste settimane molto si parla di biodiversità e, nella Settimana della natura, affrontando il rapporto tra biodiversità e capitale naturale ci stiamo interrogando su che tipo di biodiversità e che tipo di tutela e valorizzazione vogliamo offrire”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, partecipando questa mattina al talk “La biodiversità e il capitale naturale dell’Italia”, organizzato sulla pagina Facebook del ministero dell’Ambiente in occasione della Giornata mondiale della biodiversità, che ricorre oggi nel corso della Settimana della natura (18-24 maggio).

“L’Unione europea ha depositato la strategia per la biodiversità nel decennio 2020-2030, una strategia che attendevamo da tempo e che vede l’Italia tra i Paesi leader”, ha dichiarato Costa.

In questo scenario, “il rapporto tra agricoltura e biodiversità è al primo posto – ha sottolineato il ministro –. Quando la strategia ci dice che la tutela della biodiversità passa dalla riduzione del 50% dei pesticidi, ci dice tantissimo: se la biodiversità la sommiamo alla strategia Farm to fork e se la abbiniamo alla Politica agricola comunitaria che quest’anno dobbiamo rivedere, vediamo che è già previsto che tra il 25 e il 40 per cento della nuova Pac sia di tutela ambientale. Si va dunque finalmente verso una produzione di qualità”.

“Economia, finanza e tutela della natura possono camminare insieme – ha aggiunto Costa – abbiamo voluto provare le Zea, Zone economiche ambientali nei Parchi nazionali, finanziando e sostenendo tutte le produzioni green. Un’intuizione unica al mondo di cui vado fiero e che l’Onu ci ha chiesto di poter estendere a livello globale”.