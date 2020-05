Diocesi: mons. Spinillo (Aversa), “fede è comunione profonda con Dio in tutte le realtà della vita”

“Domenica prossima celebriamo l’ascensione di Gesù al cielo, un distacco vissuto con un senso di tristezza dagli stessi apostoli. Eppure l’ascensione è il compimento della missione del figlio di Dio, che ora ritorna nell’abbraccio del Padre”. Lo ricorda, in un video messaggio, il vescovo di Aversa, mons. Angelo Spinillo, per la solennità dell’Ascensione. “Ecco – aggiunge il presule -, il desiderio di Dio è quello di abbracciare l’intera umanità, portandola nella pienezza della sua vita: la fede è questa ricchezza di comunione profonda con Dio che poi si porta in tutte le realtà della vita”. Così, conclude il vescovo, “anche noi sentiamo di voler contemplare la meta finale del nostro cammino, portati come tra le braccia di Dio con speranza e senza timore”.