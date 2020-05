Diocesi: Alife-Caiazzo, ieri i sacerdoti si sono incontrati con l’amministratore apostolico dopo lo stop per il Covid-19

Dopo più di due mesi i sacerdoti della diocesi di Alife-Caiazzo sono tornati ad incontrarsi, ieri, in occasione del ritiro spirituale del clero, questa volta ad Alife, in cattedrale. Con loro, come si legge sul sito di “Clarus” l’amministratore apostolico, mons. Orazio Francesco Piazza, che ha voluto, dopo il periodo di stop per l’emergenza coronavirus, questo ritorno in famiglia, come momento di rigenerazione, di nuova energia acquisita e condivisa nella preghiera. L’incontro è iniziato con l’adorazione eucaristica.

Il presule ha ringraziato i sacerdoti per l’impegno profuso in queste settimane, per la vicinanza alla gente attraverso la carità e per la modalità virtuale ma costante con cui hanno “trasmesso” la parola di Dio e ogni messaggio di speranza. “È tempo di assumere uno stile: umiltà, mansuetudine e pazienza”, le parole che mons. Piazza ha suggerito ai sacerdoti a partire dall’impegno che li attende in questa nuova fase per “essere strumenti nelle mani del Signore”.

Durante l’incontro anche un confronto tra l’amministratore apostolico e il clero sulle disposizioni e sulle norme per la gestione della vita parrocchiale in questa “fase due”.