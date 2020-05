Diocesi: Matera, 36 tour virtuali multipiattaforma alla scoperta di beni artistico-religiosi

Trentasei tour virtuali multipiattaforma (iPad, iPhone, Android, Pc, Mac), ripresi con diverse tecnologie e metodi. A proporli è il progetto “Diocesi di Matera Immersiva”, un contenitore multimediale (mappe, piante, link, informazioni storiche, audio), con la finalità di promozione e approfondimento, in cui vengono raccolte tutte le opportunità nate dall’evoluzione tecnologica che la fotografia digitale negli ultimi anni ha offerto. Proposte foto realizzate con tre soli scatti fisheye Hdr e riprese Gigapixel Hdr con circa 1000 scatti con sensori che, nel tempo, sono passati da 12 a 46 megapixel. Tutte le foto sono state scattate in modo da ricostruire integralmente le pavimentazioni per permettere al navigatore di godere appieno della ripresa. Tra i siti presentati, il panorama dal Belvedere che fornisce in una sola sfera una sintesi del gran numero di location interessate dal progetto, la Cripta di San Francesco d’Assisi e la Cripta di San Giuseppe e la cattedrale, riprodotta nei dettagli con immagini in gigapixel con 1000 scatti.

L’arcivescovo Antonio Giuseppe Caiazzo, presentando il progetto, ha messo in evidenza l’importanza dell’evento del tour virtuale, già inserito nel sito web della diocesi, che costituisce una “segno di attenzione della Chiesa di riaprire le attività mettendo a disposizione per la fruizione virtuale la bellezza dei beni artistico-religiosi diocesani”.